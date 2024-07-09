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Общество 9 июля 2024 15:13

В Татарстане отремонтировали участок дороги Бугульма - Лениногорск: фото

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Дорожные службы закончили ремонт дороги Бугульма – Лениногорск. Работы прошли на участке км 5+100 – км 6+184. Общая протяженность нового «дорожного полотна» составила 1,08 км, сообщает Минтранс РТ.

«На данный момент дорожными службами работы выполнены в полном объеме», – говорится в сообщении.

Отметим, что ремонт реализован в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На объекте «снесли» старый асфальт, уложили выравнивающий слой из асфальтобетонной мелкозернистой смеси и на него уложили верхний слой асфальтового покрытия. Также рабочие укрепили обочины асфальтогранулятом.

фото: Минтранс РТ

#дороги #ремонт #Татарстан
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