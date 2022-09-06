В Татарстане отремонтировали участки дороги Елабуга – Гари – Абалач общей длиной 1,5 км

В Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтированы участки автодороги Елабуга – Гари – Абалач общей протяженностью 1,5 километра, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На объекте уложены выравнивающий слой из пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси и верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона площадью более 15,5 тыс. кв. метров», – отметили в министерстве.

Кроме того, дорожники укрепили обочины асфальтогранулятом. На данный момент все дорожные работы выполнены в полном объеме.

Ремонт автодороги проходил на двух участках – от 0,0 до 0,47 км и от 1,11 до 2,09 км.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.