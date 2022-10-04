В Татарстане отремонтированы три участка дороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск

В Татарстане завершен ремонт трех участков автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск общей протяженностью 3,32 километра. Работы проведены в Заинском районе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Дорожники выполнили устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, уложили верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади 24,9 тыс. кв. метров, укрепили обочины асфальтогранулятом и нанесли разметку», – отметили в министерстве.

Рабочие отремонтировали участки региональной дороги с правой стороны от 53,5 до 54,5 км, от 56,78 до 58,34 км и от 61,26 до 62 км. На ремонт было направлено более 44 млн рублей.

Всего в Татарстане на ремонт 31,4 километра дорог регионального значения по нацпроекту выделено 488,9 млн рублей. Объем выполнения работ составляет 99,7%.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.