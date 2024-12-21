В Татарстане отремонтировали почти 1,7 тыс. км автодорог с начала реализации нацпроекта

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» всего отремонтировали 1 693 км автомобильных дорог за период с 2017 по 2024 годы. Напомним, с 2017 по 2019 год он был в виде федерального приоритетного проекта. За время реализации нацпроекта на ремонтные работы израсходовано 67,8 млрд рублей, из них 40,7 млрд – федеральное финансирование.

В региональной части за указанный период приведено в нормативное состояние 802,9 км дорог, в Казанской агломерации – 515,7 км, в Набережночелнинской – 331,2 км, в Нижнекамской – 43,4 км. Доля региональных автодорог в нормативном состоянии выросла с 46,3% до 51,6%, дорог агломераций – до 85%.

Национальный проект помог в реализации крупных капиталоёмких объектов капитального строительства, на которые по нацпроекту направили 16,6 млрд рублей. Это строительство автомобильной дороги от ул. Несмелова до автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга» через жилой комплекс Серебряный бор (I этап), реконструкция автомобильной дороги регионального значения Казань – Шемордан на участке от 16,2 км до 21,9 км, строительство и реконструкция участков Большого Казанского кольца, Вознесенский тракт и др.

В ходе реализации нацпроекта дороги ремонтировали с применением современных технологий. Например, при ремонте автодороги Алексеевское – Билярск использовали асфальтобетонные смеси по современным стандартам, а при ремонте моста на автодороге Большие Кайбицы – Камылово применялась современная гидроизоляция в целях повышения надежности и долговечности конструкций.

В целом по нацпроекту на 92,8 % объектов (411 из 466) реализовали такие технологии с учетом введения реестра новых технологий, при этом требуемый показатель возрос с 10% в 2019 году до 40 % в 2024-м.

«Основные целевые показатели нацпроекта «Безопасные качественные дороги» достигнуты. За последние годы мы смогли значительно улучшить состояние дорожной инфраструктуры региона. Отремонтированы дороги, реконструированы мосты, установлены современные системы освещения и безопасности. Все это сделано ради жителей, чтобы их жизнь была комфортнее и безопаснее», - отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

Выполнение дорожных мероприятий с 2025 года продолжится в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».