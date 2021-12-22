В Татарстане отремонтировали около 9 километров автодороги Казань – Буинск – Ульяновск

В Татарстане отремонтировали около 9 километров автодороги Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск. Дорожное покрытие восстановлено на двух участках трассы в Верхнеуслонском районе, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Верхний слой покрытия уложили из асфальтобетонной смеси, подобранной с учетом особенностей климата и интенсивности движения. На разрушенных отрезках общей протяженностью около 2 км заменили дорожную одежду. Проведенный вид работ позволяет обеспечить нормативные ровность и сцепление покрытия на наиболее загруженных участках», – отметили в ведомстве.

Работы проведены на участках автодороги с 28-го по 31-й км и с 34-го по 40-й км, по которым ежедневно проезжает около 12 тыс. автомобилей.

Кроме того, на этих отрезках дороги рабочие укрепили обочины, частично обновили дорожные знаки, а также нанесли разметку термопластиком. Для жителей деревни Уланово отремонтировали две остановочные площадки и заменили павильоны.

Всего в этом году в Татарстане отремонтировали более 100 км федеральных автодорог, в том числе 21 км – капитально.

Фотографии пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора».