В Татарстане отремонтировали почти 2 км дороги Новошешминск – Чувашская Чебоксарка

В Татарстане завершен ремонт участка автодороги Новошешминск – Чувашская Чебоксарка протяженностью 1,8 км. Дорожные службы выполнили все работы в полном объеме, и объект введен в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

«Дорожники уложили выравнивающий слой из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, выполнили устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси на площади более 12 тыс. кв. метров, укрепили обочины щебнем», – отметили в министерстве.

Ремонт дороги проведен на участке от 0,5 до 2,3 км в Новошешминском районе республики по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.