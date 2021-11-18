В Татарстане отремонтировали мост через реку Челну на автодороге Казань — Оренбург

В Татарстане отремонтировали мост через реку Челну, который расположен на 160-м км автодороги Казань — Оренбург в Новошешминском районе. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

«Рабочие отремонтировали опоры моста, железобетонные балки пролетных строений и укрепили конусы. На мост и подходы к нему уложили двухслойное покрытие из асфальтобетонных смесей, подобранных с учетом особенностей климата и уровня интенсивности движения. Заменили барьерное и перильное ограждения, лестничные сходы и водоотводные лотки», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что проделанные работы обеспечат долговечность конструкций искусственного сооружения, а также повысят безопасность движения. По этому мосту проезжает около 12 тыс. автомобилей в сутки.

Кроме того, в этом году капитально ремонтируется мост через реку Кандыз на 394-м км дороги Казань — Оренбург. Здесь планируется заменить опоры на свайных основаниях и пролетное строение с мостовым полотном. Сейчас работы проводятся на правой стороне сооружения. Объект должны ввести в эксплуатацию в июле следующего года.

Фотографии пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора».