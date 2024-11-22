В Татарстане отремонтировали дорогу Актаныш — Поисево — Старое Тлякеево

В Татарстане капитально отремонтирован участок автодороги Актаныш — Поисево — Старое Тлякеево протяженностью 1,5 километра. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

«В ходе ремонта выполнено фрезерование старых слоев покрытия и устройство новых. На всем протяжении обновленного участка нанесена горизонтальная дорожная разметка», — говорится в сообщении.

Работы проведены на участке региональной дороги 0,2 – 1,8 км в Актанышском районе по программе дорожных работ на 2024 год.