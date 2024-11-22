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В Татарстане отремонтировали дорогу Актаныш — Поисево — Старое Тлякеево
В Татарстане капитально отремонтирован участок автодороги Актаныш — Поисево — Старое Тлякеево протяженностью 1,5 километра. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«В ходе ремонта выполнено фрезерование старых слоев покрытия и устройство новых. На всем протяжении обновленного участка нанесена горизонтальная дорожная разметка», — говорится в сообщении.
Работы проведены на участке региональной дороги 0,2 – 1,8 км в Актанышском районе по программе дорожных работ на 2024 год.
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