В Татарстане отремонтировано более двух километров дороги Лениногорск – Черемшан

В Татарстане завершен ремонт участка автодороги Лениногорск – Черемшан протяженностью 2,15 километра. Работы проведены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Дорожники уложили выравнивающий слой из асфальтобетонной мелкозернистой смеси и верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади более 15 тыс. кв. метров», – отметили в министерстве.

Кроме того, специалисты укрепили обочины асфальтогранулятом. В целом работы на отрезке дороги от 28,414 до 30,564 км в Лениногорском районе выполнены почти на 27 млн рублей.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.