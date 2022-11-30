В Татарстане отремонтировали 9 км дороги Казань — Оренбург и мост через реку Кандыз

В Бавлинском районе Татарстана капитально отремонтировали девять километров автодороги Казань — Оренбург и мост через реку Кандыз, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Во время капремонта участка дороги с 381 по 390 километр специалисты довели ширину полос до 3,5 метра. Дорожное покрытие уложили в два слоя из асфальтобетонной смеси, подобранной с учетом особенностей климата и интенсивности движения. На участке также укрепили обочины и отремонтировали пересечения и примыкания.

Для безопасного движения обновили 3,3 километра барьерного ограждения, установили 1,7 километра линий электроосвещения и дорожные знаки, нанесли разметку термопластиком. Для жителей поселков Новозареченск и Таллы-Куль отремонтировали три автобусные остановки, обустроив их переходно-скоростными полосами и пешеходными дорожками с тактильно-рельефными наземными указателями.

Двухполосный мост через реку Кандыз 1981 года постройки расположен на 394-м километре автодороги в селе Шалты на границе с Оренбургской областью. На нем рабочие заменили опоры на свайных основаниях, опорные элементы и пролетное строение с мостовым полотном. Кроме того, они сделали деформационные швы, уложили асфальтобетонное покрытие, обустроили водоотвод, установили барьеры, перила и очистные сооружения.

Фотография пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора».