В Татарстане отремонтировали 29 участков региональных автодорог в рамках нацпроекта

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году на территории Татарстана выполнен капитальный ремонт 29 участков автомобильных дорог регионального значения, входящих в состав опорной сети Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Отремонтированные дороги обеспечивают подъезд к столице республики, связывают города и административные центры, а также подходят к аэропортам, железнодорожным узлам и портам на внутренних водных путях.

Общая протяженность обновленных участков составила 68 км. В числе крупных объектов ремонта:

автодорога Алексеевское – Высокий Колок, км 76,0 – км 80,4 (Алькеевский район);

автодорога Тетюши – Большие Тарханы – Ундоры, км 40,3 – км 42,1 (Тетюшский район);

автодорога Чистополь – Нижнекамск, км 13,7 – км 20,1 (Чистопольский район);

автодорога Казань – Шемордан, км 85,2 – км 86,6 (Тюлячинский район).

Общая протяженность региональных автодорог в Татарстане составляет 1 447,5 км. Выполненные работы позволили достичь целевого показателя национального проекта на уровне 85,18%.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ранис Файзуллин подчеркнул, что поддержание и развитие дорог опорной сети остается приоритетом. По его словам, это ключевые участки, по которым движется значительный поток транспорта, грузов и пассажиров, и их своевременное содержание обеспечивает стабильность транспортной инфраструктуры республики.