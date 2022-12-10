В Татарстане отремонтировали 114 объектов инженерной инфраструктуры на 5,2 млрд рублей

В Татарстане завершена работа на всех объектах, которые этом году ремонтировались по девяти федеральным программам модернизации инженерной инфраструктуры. Всего отремонтировали 114 объектов на общую сумму 5 млрд 261 млн рублей, сообщил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства РТ.

По слова министра, завершены также 28 из 29 республиканских программам капремонта, охватывающие в общей сложности 2 тыс. 627 объектов. «На финальном этапе находится одна программа и входящие в нее два объекта. Это две больницы в Чистополе и Нурлате, которые обновляются по программе капитального ремонта стационаров. Общее выполнение работ по ним составило 89% и 97,5% соответственно», – доложил Айзатуллин.

Министр также доложил, что за прошедшие две недели подрядчики закрыли программу по ремонту 15 Центров психолого-педагогической помощи, сообщает пресс-служба Президента РТ. По данным Минстроя, сдано четыре последних объекта в Казани.

Помимо этого, закрыты программы по ремонту детских оздоровительных лагерей, зданий мировых судей и многоквартирных домов. Также подрядчики сдали последние объекты в Сабинском, Высокогорском и Кайбицком районах. Они обновлялись по программе модернизации очистных сооружений и капитальному ремонту сетей канализации, которая включает в себя десять объектов.