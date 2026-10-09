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Политика 9 октября 2026 18:22

В Татарстане отрегулируют вопросы возмещений собственникам при жилой застройке

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В Татарстане отрегулируют вопросы возмещений собственникам при жилой застройке
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Государственный Совет Татарстана внесен законопроект, регулирующий обеспечение жилищных прав граждан при осуществлении комплексного развития территории жилой застройки. Проект республиканского закона находится на предварительном рассмотрении.

«Принятие закона позволит собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в границы комплексного развития территории жилой застройки, получить равнозначное возмещение по актуальной рыночной стоимости, сложившейся на дату фактического предоставления такого возмещения», – говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект, которым вносятся изменения в закон об обеспечении защиты жилищных прав граждан, направлен на приведение в соответствие с федеральным законодательством.

#законопроект #жилая застройка
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