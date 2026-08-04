В Татарстане отреагировали на победу Шлейхера и Тернового на ЧЕ в Париже

Фото: tatdiving.ru

В Париже продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. Сегодня победу у мужчин в синхронных прыжках с десятиметровой вышки одержали представители России Никита Шлейхер и Руслан Терновой.

На этот успех отреагировал президент Федерации прыжков в воду Татарстана Ефим Климов;



«Эмоции переполняют. Нет слов, чтобы передать нашу радость за Никиту Шлейхера и Руслана Тернового. Поздравляем с заслуженным золотом чемпионата Европы! Это огромная гордость для всей Федерации прыжков в воду Республики Татарстан», – сказал он в разговоре с журналистом «ТИ-Спорта».

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа.