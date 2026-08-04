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На главную ТИ-Спорт 4 августа 2026 22:00

В Татарстане отреагировали на победу Шлейхера и Тернового на ЧЕ в Париже

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В Татарстане отреагировали на победу Шлейхера и Тернового на ЧЕ в Париже
Фото: tatdiving.ru

В Париже продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. Сегодня победу у мужчин в синхронных прыжках с десятиметровой вышки одержали представители России Никита Шлейхер и Руслан Терновой.

На этот успех отреагировал президент Федерации прыжков в воду Татарстана Ефим Климов;

«Эмоции переполняют. Нет слов, чтобы передать нашу радость за Никиту Шлейхера и Руслана Тернового. Поздравляем с заслуженным золотом чемпионата Европы! Это огромная гордость для всей Федерации прыжков в воду Республики Татарстан», – сказал он в разговоре с журналистом «ТИ-Спорта».

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа.

#никита шлейхер #прыжки в воду
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