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В Татарстане отрабатывается система онлайн-продажи билетов на речной транспорт
В Татарстане отрабатывается система онлайн-продажи билетов на пассажирский речной транспорт. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Много новшеств будем внедрять по системе закупок билетов, они будут в режиме онлайн закупаться. Сегодня отрабатываются модели, чтобы не было перекупов, чтобы все имели возможность приобрести билет заранее», — рассказал глава Миндортранса.
Пригородные пассажирские перевозки осуществляются по десяти социально-значимым маршрутам. Билеты стоят 80–150 рублей, самый дорогой проезд, 390 рублей, — на «Метеоре» по маршруту Казань — Болгар. Детские билеты продаются за половину стоимости, отметил спикер.
В навигацию этого года задействовано 13 пассажирских теплоходов и 11 дебаркадеров.
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