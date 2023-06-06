В Татарстане отрабатывается система онлайн-продажи билетов на речной транспорт

В Татарстане отрабатывается система онлайн-продажи билетов на пассажирский речной транспорт. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Много новшеств будем внедрять по системе закупок билетов, они будут в режиме онлайн закупаться. Сегодня отрабатываются модели, чтобы не было перекупов, чтобы все имели возможность приобрести билет заранее», — рассказал глава Миндортранса.

Пригородные пассажирские перевозки осуществляются по десяти социально-значимым маршрутам. Билеты стоят 80–150 рублей, самый дорогой проезд, 390 рублей, — на «Метеоре» по маршруту Казань — Болгар. Детские билеты продаются за половину стоимости, отметил спикер.

В навигацию этого года задействовано 13 пассажирских теплоходов и 11 дебаркадеров.