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В Татарстане отпразднуют 125-летие со дня рождения Шамиля Усманова
В декабре этого года в Татарстане отметят 125-летие со дня рождения татарского советского писателя, драматурга и политического деятеля Шамиля Усманова. Оргкомитет по подготовке к празднованию возглавит вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, следует из постановления, подписанного премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.
Заместителями Фазлеевой назначены министр культуры РТ Ирада Аюпова, первый зампред Союза писателей республики по творческим вопросам Ильсияр Иксанова. Всего в состав оргкомитета вошли 15 человек, в их числе – депутат Госсовета РТ, гендиректор АО «Телерадиокомпания «Новый Век» Ильшат Аминов, председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова и другие.
В течение 60 дней оргкомитет должен разработать и утвердить план мероприятий празднования, контроль за этой работой возложен на Фазлееву.
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