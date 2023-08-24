В Татарстане отпразднуют 125-летие со дня рождения Шамиля Усманова

В декабре этого года в Татарстане отметят 125-летие со дня рождения татарского советского писателя, драматурга и политического деятеля Шамиля Усманова. Оргкомитет по подготовке к празднованию возглавит вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, следует из постановления, подписанного премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Заместителями Фазлеевой назначены министр культуры РТ Ирада Аюпова, первый зампред Союза писателей республики по творческим вопросам Ильсияр Иксанова. Всего в состав оргкомитета вошли 15 человек, в их числе – депутат Госсовета РТ, гендиректор АО «Телерадиокомпания «Новый Век» Ильшат Аминов, председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова и другие.

В течение 60 дней оргкомитет должен разработать и утвердить план мероприятий празднования, контроль за этой работой возложен на Фазлееву.