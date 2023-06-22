В Татарстане отпраздновали 90-летие профсоюзного санатория «Бакирово»

Расположенный в Лениногорском районе Татарстана санаторий «Бакирово» отметил свое 90-летие. Гостями мероприятия стали заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева, депутат Государственного Совета РТ Светлана Захарова, главы районов и руководители других здравниц.



Санаторий находится у подножия горы Любви, в пойме реки Шешмы и долине озера Озын Куль. Обладающий лечебными свойствами климат сформировался здесь благодаря соседству гор, покрытых лесами, и множества речушек, ручейков и родников.





На свойства этого места в 1930-е годы обратил врач Максим Игнатьев. Он сообщил о своих наблюдениях в Комиссариат здравоохранения Татарской АССР, а затем в Наркомздрав Советского Союза. В итоге 1 сентября 1933 года был официально открыт санаторий «Бакирово», тогда же он принял первых пациентов в количестве 60 человек.



С каждым годом всё больше отдыхающих стремятся попасть именно в этот санаторий, оценив высокий уровень медицинского обслуживания. Эксперты называют «Бакирово» санаторием международного уровня, о чем свидетельствуют многочисленные победы на престижном всероссийском форуме «Здравница».

Перед началом мероприятия для гостей прошла обзорная экскурсия по здравнице с посещением водогрязелечебницы. Кроме того, состоялось торжественное открытие спального корпуса «Аккош», который был капитально отремонтирован.

По случаю юбилея в санатории состоялось выступление Государственного ансамбля фольклорной музыки. Была организована детская анимационная программа, на центральной аллее развернулась выставка-ярмарка народных промыслов.

Коллектив здравницы за многолетний плодотворный труд и большой вклад в развитие санаторно-курортной отрасли был награжден благодарственным письмом Раиса Татарстана Рустама Минниханова, благодарственным письмом Государственного Совета РТ, почетным дипломом Федерации независимых профсоюзов России, благодарственным письмом Федерации профсоюзов РТ, наградами министерств и ведомств. Отдельных наград были удостоены и сотрудники здравницы.

Председатель Федерации профсоюзов Татарстана Елена Кузьмичева поблагодарила коллектив здравницы за высокий профессионализм, а также пожелала новых масштабных проектов и свершений «на благо оздоровления трудящихся».

После этого прошла конференция «Бакирово — 2023: Санаторий вчера, сегодня, завтра. Как современные тренды влияют на развитие санаторно-курортной отрасли». Закончились торжества вечерней программой у озера Каенсар, в рамках которой выступили ансамбль «Болгар Кызлары» и Рамиль Габитов, а также прогремел салют.