В Татарстане отметили профессиональный праздник дознавателей Госпожнадзора

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сегодня в Татарстане отмечают День сотрудников органов дознания Государственного пожарного надзора МЧС России. Эта профессия существует почти сто лет – с 1928 года, когда дознавателям впервые поручили самостоятельно расследовать дела по фактам пожаров.

По данным ГУ МЧС России по РТ, в 2025 году в республике было зафиксировано 3903 сообщения о пожарах. Дознаватели Госпожнадзора вынесли 2131 отказ в возбуждении уголовного дела, возбудили восемь уголовных дел, 347 материалов передали в другие правоохранительные органы, еще 1222 направили в архив. В суд ушло одно уголовное дело с обвинительным актом.

«Проверка сообщений о преступлениях, связанных с пожарами, является одним из ключевых направлений управления надзорной деятельности и профилактической работы. Эта работа включает в себя установление всех обстоятельств произошедших возгораний», – отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Татарстану Максим Трущин.

По его словам, профессиональный уровень дознавателей поддерживается благодаря регулярным методическим сборам и сотрудничеству с экспертами испытательной пожарной лаборатории республики.

Также сегодня подвели итоги республиканского конкурса на звание лучшего дознавателя Госпожнадзора. Победителями стали: