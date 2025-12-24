news_header_top
Экономика 24 декабря 2025 11:32

В Татарстане отменят льготы по налогу на прибыль для организаций-иноагентов

В Татарстане льготы по налогу на прибыль отменят для организаций, имеющих статус иностранного агента. Пониженные налоговые ставки также не будут применяться к организациям, в уставном капитале которых участвовали иноагенты, и доля такого участия составляла не менее 10%. Соответствующий законопроект одобрили сегодня депутаты на 17-м заседании Госсовета РТ.

«Федеральным законом статья Налогового кодекса дополняется таким положением. Законопроектом с целью приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным предусмотрено внесение изменений в законы республики», – отметил депутат Леонид Якунин, представляя документ.

В Татарстан пониженные ставки по налогу на прибыль установлены для резидентов особых экономических зон, организаций – участников региональных инвестиционных проектов, для участников специальных инвестиционных контрактов и резидентов территорий опережающего развития.

