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Ру Тат
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21 сентября 2021  07:12

В Татарстане отменили установленный из-за жары и засухи режим ЧС

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В 42 муниципальных районах Татарстана отменили режим ЧС, установленный из-за жары и засухи. Соответствующее распоряжение подписал Президент РТ Рустам Минниханов.

«В связи с устранением угрозы продовольственной безопасности и завершением мероприятий по преодолению последствий чрезвычайной ситуации отменить режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в документе.

Режим ЧС в Татарстане был введен 30 июня в 38 районах. 14 июля он начал действовать уже в 42 районах.

#режим чс
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