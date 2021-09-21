В Татарстане отменили установленный из-за жары и засухи режим ЧС

В 42 муниципальных районах Татарстана отменили режим ЧС, установленный из-за жары и засухи. Соответствующее распоряжение подписал Президент РТ Рустам Минниханов.

«В связи с устранением угрозы продовольственной безопасности и завершением мероприятий по преодолению последствий чрезвычайной ситуации отменить режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в документе.

Режим ЧС в Татарстане был введен 30 июня в 38 районах. 14 июля он начал действовать уже в 42 районах.