В Татарстане отменили режим беспилотной опасности, который продлился четыре часа

Режим беспилотной опасности, введенный в Татарстане в 3:40, был отменен спустя четыре часа. Об этом следует из данных официального приложения МЧС России.

Все аэропорты республики работают в штатном режиме, ограничения на полеты не вводились. Министерство обороны РФ также не сообщало о сбитых беспилотниках на территории Татарстана.

При этом в других регионах России в течение ночи силы ПВО уничтожили 82 беспилотных летательных аппарата.