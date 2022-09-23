В Татарстане отменены патенты на изготовление ювелирных изделий

В Татарстане отменили применение патентной системы налогообложения для изготовления ювелирных изделий по индивидуальному заказу. Соответствующий законопроект приняли депутаты на 34-м заседании Госсовета РТ.

«Исключается из перечня вида предпринимательской деятельности, в отношении которой применяется патентная система налогообложения, изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения», – сказал глава Минэкономики РТ Мидхат Шагиахметов, представляя документ.

По его словам, по федеральному закону с 1 января 2023 года запрещено применять специальные налоговые режимы (упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения) в ювелирной отрасли, связанной с драгоценными металлами. В том числе это касается производства и реализации ювелирных изделий, уточнил министр экономики.

Ограничения по применению специальных налоговых режимов в ювелирной отрасли не распространяются лишь на организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство бижутерии и ремонт ювелирных изделий.