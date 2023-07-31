В Татарстане отменили ограничения, введенные в период коронавируса

Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане отменили ограничения и меры поддержки учреждений культуры, которые были введены в период коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте правовой информации властей региона.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление о приостановлении действия документа «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции».

Всего свое действие прекратили 88 документов, включая документы «О продлении срока предоставления отдельных мер социальной поддержки», «О мерах поддержки государственных учреждений культуры Татарстана в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции».