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В Татарстане отменили ограничения, введенные в период коронавируса
В Татарстане отменили ограничения и меры поддержки учреждений культуры, которые были введены в период коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте правовой информации властей региона.
Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление о приостановлении действия документа «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции».
Всего свое действие прекратили 88 документов, включая документы «О продлении срока предоставления отдельных мер социальной поддержки», «О мерах поддержки государственных учреждений культуры Татарстана в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции».
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