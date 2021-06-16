В Татарстане отмечают череду национальных праздников

Ежегодно в Республике Татарстан проходят уникальные традиционные праздники разных культур и народов, проживающих на территории республики. 2021 год не стал исключением.

С мая по июль в районах республики проводятся народные праздники. Среди них – татарский народный праздник «Сабантуй», праздники чувашской культуры «Уяв», удмуртской культуры «Гырон быдтон», мордовской культуры «Балтай», славянской культуры «Ивана Купалы», марийской культуры «Семык», кряшенской культуры «Питрау» и другие.

Миссией, которую выполняют проведения этих празднеств, является сохранение культурного наследия и дальнейшее развитие национальной самобытности народов Республики Татарстан. Благодаря им население многонационального Татарстана приобщается к истокам фольклорных праздничных традиций, воспитывается у подрастающего поколения культура межнациональных отношений, что особенно важно в Год родных языков и народного единства.

«В этом году, учитывая специфику этого года, все мероприятия имеют особую, глубокую значимость. Мы ставим акценты на том, что родные язык и культура являются основой для каждой народности. Это является приоритетной задачей для Президента РТ Рустама Минниханова, потому на многих из них планируется его присутствие», — рассказал заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Директор ГБУ «Дом Дружбы народов Татарстана» Ирек Шарипов также отметил, что в прошлом году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире,произошла цифровизация всех праздников. Благодаря этому формату интерес к национальным праздникам раскинулся далеко за пределами республики и России. Потому в этом году было решено продолжить эту практику.

«Прошлогодний опыт показал, что в онлайн-режиме посетителей праздников больше в 15 раз, нежели чем офлайн-формата. Потому помимо очного посещения праздников, в этом году желающие получат доступ к онлайн проведению празднеств», — резюмировал Шарипов.

В онлайн-формате в рамках проведения праздников пройдут мероприятия, включающие в себя видеоматериалы об истории и традициях праздника, показы фильмов, выставки, мастер-классы по народному творчеству, прямые эфиры на интернет-площадках Instagram, «ВКонтакте», YouTube выступления мордовских творческих коллективов муниципальных образований республики.

Республиканский праздник марийской культуры «Семык» пройдет 19 июня в селе Мари-Суксы Актанышского района.

Здесь гостей будут ждать угощения в виде праздничной каши и национальных блюд марийского народа, презентация этнографических подворий, знакомство с бытом народов, проживающих на территории района.

Стать частью марийского хоровода также можно будет здесь, вокруг священной березы, где каждый гость сможет принять участие в обряжании березки лентами. Программа продолжится гала-концертом участников фольклорных коллективов Республики Татарстан и Марий Эл.

Основной идеей праздника является поминовение умерших родственников и прошение у них благословения на удачу в хозяйственных делах и в быту.

Следующий республиканский праздник – мордовской (эрзя) культуры «Балтай» — 17 июня перенесет любителей национального колорита в село Мордовская Кармалка Лениногорского района.

Сегодняшний «Балтай» является прямым продолжением древнего мордовского праздника, где гости праздника могут стать участниками традиционного обряда.

На праздник съедутся фольклорные коллективы со всей республики. Традиционно праздник начнется на лесной поляне, где выберут «медвежью семью» – «медведя», «медведицу» и «медвежонка».

Позже вокруг медведей заведется хоровод, зазвучит традиционная мордовская хороводная песня «Кий чиресе репст видезь». А затем все вместе направятся в деревню. У каждого дома процессию встретят жители села с поклоном, хлебом – солью, квасом, пирогами, всем тем, чем богата традиционная мордовская кухня.

Республиканский праздник удмуртской культуры «Гырон быдтон» в этом году пройдет в селе Варклед-Бодья Агрызского района 3 июля.

Праздник, который будет проходить в этом году, станет большой площадкой, на которой желающие смогут познакомиться со всем богатством этих мест, начиная с песен, народной музыки, хореографии, заканчивая сакральными и мистическими аспектами культуры.

Продолжит череду праздников республиканский праздник чувашской культуры «Уяв», который пройдет 10 июля в поселке городского типа Аксубаево Аксубаевского района.

В его основе – общение, единение чувашского народа на основе исторических традиций, хороводы и молодежные игрища, обращение к силам природы с просьбой богатого урожая, обильного дождя.

На разных площадках пройдут этнографические выставки, конкурсы и фестивали народного творчества, концерты фольклорных коллективов, национальные забавы для детей и взрослых и другие развлекательные мероприятия.

В этот же день республиканский праздник славянской культуры «Иван Купала» отметят в Набережных Челнах.

Праздник славянской культуры имеет глубокие исторические корни, проводится в день летнего солнцестояния.

В этом году будут работать интерактивные площадки, где все гости будут вовлечены в праздничное действо: чеканка – монет, изготовление куклы-мотанки; выставка декоративно-прикладного искусства, для детей и для взрослых будут проведены различные соревнования и игры.

На празднике традиционно будут проводиться также и Купальские обряды: «Плетение венков»; «Гадание на венках» – спуск веночков на воду; украшение купальского дерева – березы; зажигание купальского костра и прыжки через него.

Завершатся дни республиканских праздников 17 июля праздником культуры кряшен «Питрау» в городе Зюри Мамадышского района.

Питрау – один из самых почитаемых праздников кряшен. Традиционно его отмечали в день памяти святых апостолов Петра и Павла, по завершению Петровского поста.

Участников и гостей праздника «Питрау» ждет обширная программа. На разных подворьях пройдут этнографические выставки, скачки на лошадях, народные и спортивные игры на центральной площадке, детские и взрослые забавы на реке, другие развлекательные мероприятия. На центральной сцене состоится выступление народных фольклорных коллективов, мастеров искусств Республики Татарстан и Российской Федерации.