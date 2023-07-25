С сегодняшнего дня в Татарстане открывается сезон охоты на болотно-луговую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами. Как сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам, сезон продлится по 5 декабря.

В Татарстане к болотно-луговой дичи относятся дупеля, бекасы, гаршнеп, турухтан, чибис, тулес, улиты, веретенники, кроншнепы, мородунка, камнешарка, коростель, обыкновенный погоныш. К подружейным собакам – ретриверы, спаниели и легавые собаки, которые имеют справку или свидетельство о происхождении.

В ведомстве также напоминают, что такие птицы, как пастушок, улит большой, травник и веретенник большой занесены в Красную книгу Республики Татарстан, кроншнеп большой, кроншнеп тонкоклювый и малый веретенник – в Красную книгу Российской Федерации. Охота на них запрещена.

