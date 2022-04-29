В Татарстане открывается пассажирская навигация по Волге

В Татарстане 30 апреля откроется пассажирская навигация по Волге. Первый рейс стартует в семь утра в Верхний Услон. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

«Весь флот находится в технически исправном состоянии и готов к эксплуатации в нынешнюю навигацию», – отметили в пресс-службе.

Из Казанского речного порта будут организованы ежедневные рейсы до Ташевки с заходом в Студенец, до Садовой, в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино и до Печищ с заходом в Верхний Услон.

С середины мая запланированы рейсы из Казани до Свияжска, а 15 мая откроются скоростные линии до Болгара и Тетюш, которые с 1 июня станут ежедневными.

Кроме того, 1 мая планируется открытие рейсов из Чистополя до Красного Яра, а также ежедневные рейсы из Набережных Челнов до Соколок с заходом в Вишневку, Елабугу, Нижнекамск, Сентяк, Котловку, Свиногорье и Грахань.