В Татарстане открывается охота на гусей и уток

Сезон охоты на пернатую дичь открывается в субботу, 4 сентября, в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«В соответствии с правилами охоты можно охотиться на болотно-луговую, водоплавающую, степную и полевую, а также боровую дичь», — пояснили в ведомстве.

При этом в пресс-службе напомнили, что улит большой, кроншнеп большой, веретенник большой, клинтух и горлица обыкновенная занесены в Красную книгу РТ, а хрустан, кроншнеп большой, пискулька и гусь серый — в Красную книгу РФ. «Охота на них запрещена», — подчеркнули в комитете.

Охотиться на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь можно будет с 4 сентября по 5 декабря 2021 года. Охота на боровую дичь разрешена с 4 сентября 2021-го по 5 января 2022 года. Часы и дни покоя на территории республики отсутствуют.