В Татарстане открывает набор детей на лечение в психо-неврологический санаторий

В Татарстане начался набор детей на лечение в психо-неврологический санаторий. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Пройти лечение в санатории могут дети от 3 и до 14 лет как из Татарстана, так и из соседних регионов. Помощь специалистов оказывается ребятам, страдающими заиканием, сосудистыми головными болями, неврозами. Также, прием ведется для маленьких пациентов с последствиями черепно-мозговых травм и нейроинфекций и детским церебральным параличом.

«Санаторий оснащен современной лечебной и физиотерапевтической аппаратурой, необходимой для больных детей. Здесь используются самые эффективные методы лечения. Также с детьми работают воспитатели и педагоги. Как правило, дети охотно посещают кабинет труда, кружки по рисованию, плетению ивовой лозой, оригами, мягкой игрушки и занятии в живом уголке. Вместе с ребятами воспитатели устраивают мини-спектакли, кукольные театры и утренники», – добавили в пресс-службе республиканского Минздрава.

На данный момент набор желающих пройти лечение открыт на август. Прием в санаторий ведется круглосуточно.