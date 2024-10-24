В Татарстане открыты еще два центра общения старшего поколения

Еще два центра общения старшего поколения открыло Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан в Ютазинском и Алексеевском районах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Более года назад был запущен проект, который потом охватит каждый город и село республики. Центры созданы, чтобы люди пожилого возраста находили новых друзей, хобби по интересам, проводили время с пользой. Всего в республике сейчас работают восемь центров общения старшего поколения. До конца года планируется открытие еще одного – в Сармановском районе», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе.

Центры работают в клиентских службах Отделения СФР по РТ в Азнакаеве, Набережных Челнах, Буинске, Бавлах, Арске, Рыбной Слободе, Ютазах и Алексеевском районе. В них есть зоны отдыха, небольшие библиотеки, гостевые компьютеры, помещения для проведения культурно-массовых мероприятий.

«С начала реализации проекта в наших центрах прошло более 500 мероприятий, в которых приняли участие более тысячи пенсионеров», — отметил управляющий Отделением Социального фонда России по РТ Эдуард Вафин.

Для гостей регулярно проводятся лекции по здоровому образу жизни и активному долголетию, занятия по компьютерной и финансовой грамотности, психологические тренинги, шахматные турниры, уроки рисования и лепки, мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни.