В Татарстане открыты 42 объекта загородного отдыха

В Татарстане созданы и работают 42 объекта загородного отдыха, среди которых глэмпинги, кэмпинги, экоотели и базы отдыха. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила руководитель дирекции по развитию природных территорий и экотуризма фонда «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина.

«У нас сейчас более 1,7 тыс. койко-мест. Возможностей много, выбор большой. Представлены разные концепции, форматы отдыха и ценовые диапазоны. Думаю, каждый может найти что-то для себя исходя из типа отдыха, который человек запланирован», — отметила она.

Саргина добавила, что любой житель республики может составить свой маршрут путешествия по Татарстану и поделиться им на сервисе Day by day или выбрать для себя один из представленных там планов.