На портале «Работа в России» для соискателей из Татарстана доступно 61 838 вакансий. Каждая шестая из них предполагает доход от 100 тыс. рублей и выше. Об этом сообщает пресс-служба Кадрового центра «Работа в России» РТ.

«Высокооплачиваемые вакансии заявлены Казанским авиационным заводом им. С.П. Горбунова (филиал АО «Туполев»). Предприятие ищет слесарей, а также слесарей-сборщиков с заработной платой до 150 тыс. рублей. ООО «УК «Татспецтранспорт» приглашает мотористов цементировочного агрегата (до 140 тыс. рублей) и машинистов подъемника (до 120 тыс. рублей). ООО «Интехсервис» в поисках машиниста автомобильного крана с зарплатой до 120 тыс. рублей», – рассказали в пресс-службе.

В сфере здравоохранения конкурентные предложения у ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ» и ГАУЗ «Тетюшская ЦРБ». В Бугульме нуждаются во врачах-неврологах и врачах-урологах с заработной платой до 120 тыс. рублей, а также в участковых педиатрах (до 100 тыс. рублей). В Тетюшах ищут врача-онколога с доходом до 120 тыс. рублей.

Среди рабочих специальностей предложения от ООО «Казань-Шинторг» (слесарь по ремонту автомобилей до 200 тыс. рублей) и компании «Август-Кайбицы» (тракторист-машинист до 300 тыс. рублей). Кроме того, в ООО «Жасмин» требуется электромонтажник с зарплатой до 130 тыс. рублей, а в АО «НСУ «Термостепс» изолировщики на термоизоляции (до 150 тыс. рублей).

Соискателям также предлагают вакансии в сфере управления и логистики. ОАО «Российские железные дороги» в поиске начальника района контактной сети с заработной платой от 104 тыс. рублей, а также бригадира по ремонту пути (до 110 тыс. рублей). Федеральные продуктовые сети нуждаются в водителях категории «С» с зарплатой от 108 тыс. до 142 тыс. рублей и директоре магазина в Набережных Челнах (до 106,2 тыс. рублей).