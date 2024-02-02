В Татарстане открыта запись на тематические приемы граждан по вопросам соцподдержки

В Татарстане на площадке Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» с 5 по 9 февраля пройдет Неделя приемов граждан по вопросам социальной поддержки.

Тематическая неделя откроется 5 февраля прямой трансляцией на странице Региональной общественной приемной партии в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/erpomogaet16. Темой приема станет «О реализации национального проекта «Демография». Модератором площадки выступит депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова. В онлайн-обсуждении примут участие представители Минэкономики, Минздрава, Министерства образования и науки РТ, СФР по РТ, Минтруда республики. Трансляция будет проходить с 10.00 до 11.00. После ее окончания эксперты проведут тематический прием граждан – с 11.00 до 12.00.

6 февраля с 11.00 до 12.00 пройдет круглый стол по теме: «Уход и присмотр за лежачими больными. Школа ухода». Модератором площадки выступит председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова. В обсуждении также примут участие директор АНО Центр «Содействие» Полина Петрова, представители Минздрава РТ, Министерства труда, занятости и соцзащиты РТ.

В этот же день с 12.00 до 13.00 прием жителей республики проведет депутат Госдумы РФ Айдар Метшин.

7 февраля с 11.00 до 12.00 пройдет встреча председателя Комитета Госдумы РФ по культуре Елены Ямпольской с учащимися колледжа КАИ. Тематические приемы граждан проведут председатель Комитета ГД по экономической политике Максим Топилин, депутаты Госдумы РФ Марат Нуриев и Айрат Фаррахов. Начало в 10.30, 11.00 и 13.00.

8 февраля с 10.00 до 11.00 состоится горячая линия по социальным вопросам. На обращения жителей ответят зампредседателя Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Камиль Садриев, представители Соцфонда России в РТ и фонда «Защитники Отечества». Затем тематический прием проведет сенатор РФ Александр Терентьев.

9 февраля с 16.00 до 17.00 тематический прием граждан депутат Госдумы РФ Ирек Богуславский.

Открыта запись на тематические приемы, сообщили в региональной общественной приемной. Оставить обращение и уточнить дополнительную информацию можно по телефону +7(843)238-1000. Оставить вопросы экспертам также можно в WhatsApp (8-987-20500-63), по телефону 8-800-201-16-00 (портал «Мой депутат») и на электронную почту op@tatarstan.er.ru.