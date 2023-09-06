В Татарстане открыта регистрация на участие в аниме-фестивале Yokai matsuri

В Татарстане до 17 сентября проходит регистрация на участие в первом в республике семейном аниме-фестивале Yokai matsuri (в переводе с японского – «Шествие духов»). Фестиваль пройдет 30 сентября в Национальной библиотеке РТ. Вход для зрителей свободный.

Заявки на конкурсную программу могут подать все желающие в возрасте от шести лет с любым уровнем подготовки. Регистрация проходит по ссылке. При отборе участников будут учитываться выбор персонажа и подготовленный костюм.

На фестивале пройдет косплей-дефиле, состоятся лекции и мастер-классы, которые познакомят участников с традиционной и современной японской культурой. Подробная программа и анонсы отдельных активностей будут опубликованы в telegram-канале фестиваля.

Конкурсная программа включает в себя конкурсы танца, песни и костюма. Победители получат дипломы и ценные призы. Дополнительно для участников будет организовано несколько площадок: лекторий, ярмарка, мастер-классы и многое другое.

Аниме-фестиваль проводится региональным отделением «Движения первых» в Татарстане совместно с Национальной библиотекой РТ и клубом японской культуры «Аниме Лаборатория».

Закон о создании «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля текущего года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

