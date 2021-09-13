В Татарстане открыта горячая линия по вопросам соблюдения избирательных прав

В Татарстане начала работу горячая линия, посвященная вопросам соблюдения избирательных прав граждан. Также жители республики смогут сообщить о возможных нарушениях, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в РТ.

Татарстанцы могут проконсультироваться со специалистами по номеру +7 (939) 345-37-50. При этом до 16 сентября звонки принимаются с 9 утра до 6 вечера, а 17–19 сентября — с 8 утра до 8 вечера — на протяжении всего периода работы избирательных участков.

Как рассказала омбудсмен в РТ Сария Сабурская, такая практика существует в Татарстане с 2020 года.

«В прошлом году во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ и выборов Президента республики мы приняли более 300 звонков, — отметила уполномоченный. — Особое внимание уделяется обеспечению избирательных прав для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Каждое обращение немедленно берется в работу. Если того требует ситуация, сотрудники аппарата уполномоченного выезжают на место и организуют работу совместно с Центризбиркомом РТ».