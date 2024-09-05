В Татарстане открыт Ситуационный центр «Единой России»

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

В Татарстане стартовала работа Ситуационного центра «Единой России». Его сотрудники будут наблюдать за ходом голосования на выборах 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Подобные центры начали работу во всех регионах, где состоится единый день голосования. Обрабатывать сообщения от наблюдателей будут юристы и IT-специалисты, сообщили во время открытия федерального центра в рамках проведения Единого дня голосования.

«Наша задача — последовательно три дня наблюдать за происходящим, давать объективный и честный ответ на возможные вызовы, пресекать попытки создания фейков о ходе голосования. Сделать в восьми приграничных регионах все необходимое для обеспечения безопасности процесса», — заявил заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов.

8 сентября в Татарстане состоятся выборы депутатов Государственного Совета РТ VII созыва. Кроме того, избирательные участки откроются в 83 субъектах РФ. В каждом из них будет работать ситуационный центр, сообщил руководитель регионального исполкома татарстанского отделения «Единой России», возглавляющий работу Ситуационного центра партии в РТ, Марат Самигуллин.

«Цель — обеспечить качественное проведение Единого дня голосования. Опыт работы Ситуационного центра имеется. Специалисты работают не первый год. Юридическая служба будет отслеживать все возможные нарушения. Они фиксируются в специальной базе — надеемся, что их не будет», — подчеркнул он.

В церемонии открытия в режиме видеоконференции принимали участие заместитель секретаря реготделения партии «Единая Россия», заместитель Председателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов, исполнительный секретарь Казанского местного отделения партии Ольга Воронова, руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в Татарстане Руслан Шигабуддинов.

Самигуллин напомнил, что представители партии участвуют в выборах как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. Все они принимали участие в предварительном голосовании.

«В этом году избирательная кампания прошла спокойно. Это говорит о том, что повышается общий уровень политической культуры. Конечно, есть место конкурентной борьбе с другими политическими партиями, которые стремятся иметь представительство в парламенте, но она прошла весьма корректно. Саму избирательную кампанию региональное отделение „Единой России“ тоже провело организованно», — заключил он.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.