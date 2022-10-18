В Татарстане открыт счет для помощи добровольческим батальонам «Алга» и «Тимер»

Сформированные из татарстанских ребят батальоны «Алга» и «Тимер» прошли боевую подготовку на полигонах Министерства Обороны Российской Федерации, и в настоящее время выполняют боевую задачу в зоне проведения специальной военной операции.

К решению вопроса экипировки батальонов оперативно подключилось руководство Республики Татарстан, а также непосредственное участие в этом принимает ДОСААФ Татарстана.

Исторически ОСОАВИАХИМ, а в последствии ДОСААФ – это оборонное общество, которое оказывало содействие армии, авиации и флоту во все времена. Главной задачей общества было вовлечение трудящихся в активную работу по укреплению обороноспособности нашей страны.

Перед Великой Отечественной войной общество насчитывало более двух миллионов человек, благодаря активной деятельности которых удалось собрать свыше 4,5 миллиона рублей золотом. На эти деньги было построено свыше 120 военных и гражданских самолетов, десятки аэродромов и посадочных площадок, оказана финансовая поддержка самолето- и моторостроительным заводам, авиашколам.

Одним из ярких проявлений патриотизма членами оборонной организации явилась помощь фронту. Лозунг «Все для фронта, все для победы над врагом!» пронизал работу всего оборонного общества. За годы войны оборонные организации страны собрали на строительство боевой техники и вооружение 272 миллиона рублей.

На сегодняшний день для нужд татарстанских батальонов республика закупила большое количество имущества: бронежилеты, шлемы, ноутбуки, квадрокоптеры, тепловизоры, электрогенераторы, осветительное оборудование, шанцевый инструмент, аптечки с набором жизненно-важных медикаментов, средства личный гигиены.

Мы поддерживаем постоянную связь с командованием наших добровольческих батальонов. Заявки на необходимое оборудование в ДОСААФ Татарстана подаются начальником вещевой службы соединения напрямую. Мы оперативно реагируем на заявки и благодаря активной поддержке правительства Республики Татарстан доставляем необходимое оборудование личному составу добровольческих батальонов в максимально короткие сроки.

ДОСААФ Татарстана принято решение открыть специальный счет для желающих оказать помощь бойцам, которые сейчас участвуют в специальной военной операции на Украине.

Реквизиты счета

Краткое наименование организации РОГО ДОСААФ РТ

Юридический (почтовый) адрес 420081, г. Казань, ул. Патриса Лумумбы, дом 4

ИНН/КПП организации 1660117007\166001001

Расчетный счет 40703810845680000005

Наименование банка ПАО «АК БАРС» БАНК г. Казань

БИК 049205805

Корреспонд.счет 30101810000000000805

ОКПО 27816675

ОКАТО 92401385000

ОКВЭД 94.99

ОГРН 1081600002285