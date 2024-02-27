В Татарстане открыт прием заявок на лучшую экопрограмму проекта «Зеленая формула»

26 февраля стартовал прием заявок на конкурс в рамках проекта «Зеленая формула». К участию приглашаются школьные лесничества и учреждения дополнительного образования из Дзержинска, Казани, Красноярска, Тобольска и Тобольского района. Они будут соревноваться за главный приз – оснащение лесничеств форменным обмундированием.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и загрузить презентацию об организации, а так же фото-, видео- и иные визуальные материалами по проекту на сайт программы «Формула хороших дел». С подробными условиями участия можно ознакомиться на странице конкурса: https://www.formula-hd.ru/konkurs/.

Заявки принимаются с 26 февраля по 11 марта 2024 года. Жюри конкурса будет оценивать такие направления деятельности школьных лесничеств за 2019-2023 гг. как организация волонтерских акций и иных мероприятий по охране и восстановлению лесов, проведение исследований в сфере лесоведения.

В число победителей войдут те команды, чья деятельность в сфере экологии будет признана самой масштабной, системной и качественной. Победители будут объявлены 21 марта, в Международный день лесов.

В помощь педагогам и участникам конкурса научные эксперты программы «Формула хороших дел» разработали методические пособия: их можно найти на сайте в разделе «Библиотека ФХД». В пособиях содержится много полезной информации об организации в школах исследовательской деятельности по изучению леса.

По вопросам, связанным с конкурсом, можно обратиться к координаторам по телефону горячей линии 8(966)032-32-55 или по электронной почте les@formula-hd.ru.

Проект проходит при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».