В Татарстане открыт прием заявлений на добычу пернатой дичи

В Татарстане начался прием заявлений на получение разрешения для добычи пернатой дичи в общедоступных охотничьих угодьях. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«За оформлением разрешений можно обратиться в любой филиал МФЦ на территории республики. Прием заявлений начался одновременно, независимо от вида пернатой дичи и сроков охоты. Выдача разрешений проводится на основании заявления, паспорта, охотничьего билета и квитанции об уплате госпошлины за выдачу разрешения в размере 650 рублей», — сказано в сообщении.

При необходимости охотникам потребуется оплатить сбор за пользование объектами животного мира. При оформлении разрешения в филиале МФЦ оплату рекомендуется проводить банковской картой.

Определены сроки весенней охоты. На селезней с использованием подсадных (манных) уток можно охотиться с 2 апреля по 6 мая, на водоплавающую дичь — с 16 по 25 апреля, на боровую дичь — с 23 апреля по 2 мая.