Общество 15 апреля 2026 14:39

Минлесхоз РТ объявил о начале пожароопасного сезона в лесах РТ

Пожароопасный сезон в лесах официально объявлен с сегодняшнего дня в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«С начала года в республике зафиксировано 19 термических точек и 18 случаев возгораний на землях, граничащих с лесным фондом. Эти показатели меньше, чем в прошлом году. Пока лесопожарная обстановка сохраняется в штатном режиме. Тем не менее настоятельно просим всех соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности в лесах», – отметил заместитель министра лесного хозяйства РТ Раис Гумеров, обращаясь к жителям Татарстана.

Министерство лесного хозяйства РТ напоминает, что в лесах республики запрещается:

  • оставлять и сжигать мусор или поджигать сухую траву;
  • разводить костры в пожароопасный сезон и в необорудованных местах;
  • бросать на землю непотушенные спички и окурки;
  • использовать неисправный транспорт, выдающий искры;
  • использовать пиротехнику.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 30 тыс. рублей, на должностных лиц – до 50 тыс. рублей, юридических лиц – до 400 тыс. рублей.

Если вы стали свидетелем возгорания в лесу или вблизи лесных массивов, необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8 (800) 100-94-00, 8 (843) 221-37-95. Своевременное оповещение служб поможет предотвратить распространение огня и минимизировать ущерб природным ресурсам республики.

#Экология #пожароопасность лесов #лесные пожары
Открытие паромной переправы Аракчино – Верхний Услон перенесли на несколько дней

