В Татарстане открыт музыкально-поэтический фестиваль «Рукопожатие Республик»

Со 2 по 4 ноября в Татарстане проходит V Межрегиональный музыкально-поэтический фестиваль «Рукопожатие Республик». В Год родных языков и народного единства проект приурочен к 230-летию со дня рождения русского писателя, литературного и театрального критика Сергея Аксакова.

«Татарстан гордится своим многонациональным составом, своим миром и согласием, которые царят между народами, проживающими в республике. Безусловно, для нас важно поддерживать сложившиеся добрые отношения со всеми соседними нам субъектами России. Мы рады, что именно Татарстан выступает площадкой для культурного диалога, обмена опытом между поэтами и деятелями культуры нашей страны», — рассказал на открытии фестиваля заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов.

В фестивале принимают участие поэты, писатели, деятели культуры и искусств, литературные и музыкальные критики, представляющие республики Поволжья: Башкортостан, Мэрий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия и Чувашия.

В рамках проекта Татарстан стал площадкой для развития и укрепления межрегиональных связей по популяризации литературного и музыкального творчества, межкультурного диалога, поддержки и продвижения талантливой молодежи. Фестиваль проходит как в онлайн-, так и в офлайн-форматах.

«В Год родных языков и народного единства название нашего проекта „Рукопожатие Республик“ звучит особенно символично. Приятно осознавать и то, что с каждым годом мы получаем все больше заявок на участие. С увеличением количества участников растет и наш фестиваль. К примеру, в рамках проекта теперь проходят круглые столы, мы знакомимся с панорамой поэтического творчества поэтов разных народов. Безусловно, это сплачивает наши республики», — считает заместитель председателя комиссии Общественной палаты РТ, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов Татарстана Ирина Александровская.

В ходе фестиваля были проведены тематические круглые столы, экскурсии и творческие встречи. Также в Культурном центре имени Пушкина прошел круглый стол на тему: «Сергей Тимофеевич Аксаков в содружестве муз». Участие в работе круглого стола приняли представители писательского, образовательного, этнокультурного и научного сообществ. Здесь же состоялась творческая встреча с поэтами.

Организаторами фестиваля выступили Русское национально-культурное объединение Республики Татарстан, Культурный центр имени А.С. Пушкина, Казанский поэтический театр «Диалог» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан.