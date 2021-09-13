На форум «КАЙТАМ» в Татарстан съехались 150 студентов-аграриев со всей России

В Татарстане, на площадке Центра обучения и оздоровления «Звездный» Лаишевского района, проходит Всероссийский форум «КАЙТАМ». К событию присоединились 150 студентов аграрного направления, 70 человек приехали из 35 российских регионов, остальные 80 представляют Татарстан. Также около 600 участников подключены онлайн через приложение «Сила села».

Открытие состоялось в формате круглого стола на тему «Кайтам: от диплома до зарплаты». На конференции присутствовали заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов и ректор Казанского ГАУ Айрат Валиев. К онлайн-трансляции симпозиума подключилась руководитель Департамента развития сельских территорий Минсельхоза РФ Ксения Шевелкина. На встрече дискутировали на тему сложности трудоустройства по окончании учебного заведения, обсуждали уровень зарплаты и перспективы развития начинающих специалистов.

Форум проводится в Татарстане впервые и завершится 16 сентября. Участники встречи живут и учатся в составе тематических «деревень» – групп, объединенных единой производственной или продуктовой тематикой. Во время образовательных занятий слушатели будут решать кейсы, предложенные участниками рынка АПК Татарстана, и применять полученные навыки к личным нуждам. В четвертый день программы гости форума займутся разработкой личной стратегии профразвития в рамках АПК.

«На федеральном уровне подобных площадок, объединяющих молодых специалистов в области сельского хозяйства, довольно мало. Об этом говорят и итоги заявочной кампании – к нам поступило 340 заявок от субъектов России, из которых мы отобрали 70 достойных. Студенты-аграрии испытывают необходимость в создании сообщества для общения, обмена опытом и информацией о стажировках, практиках и трудоустройствах, планами по развитию сельских территорий, и понимания какую роль в этой повестке они могут сыграть», – заявила председатель Аграрного молодежного объединения РТ Диляра Шувалова.

По итогам форума будет выпущен сборник методических рекомендаций по адаптации молодых специалистов к практике на сельских территориях, которым может воспользоваться любая компания, бизнес-организация и учебное учреждение сферы АПК для повышения личной эффективности.