В Татарстане открылся сезон охоты на болотно-луговую дичь

В Татарстане с сегодняшнего дня открывается сезон охоты на болотно-луговую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета республики по биоресурсам.

«К болотно-луговой дичи относятся: дупеля, бекасы, гаршнеп, турухтан, травник, чибис, тулес, улиты, веретенники, кроншнепы, мородунка, камнешарка, коростель, пастушок, обыкновенный погоныш», — сказано в сообщении.

Сезон продлится до 5 декабря 2022 года, в качестве подружейных собак, согласно правила, используют ретриверов, спаниелей и легавых собак, имеющих справку или свидетельство о происхождении.

В госкомитете напомнили, что в Красную книгу РТ занесены пастушок, улит большой, травник и веретенник большой, охота на них запрещена. Кроме того, в Красную книгу России входят кроншнеп большой, кроншнеп тонкоклювый и малый веретенник.