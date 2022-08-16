В Татарстане открылся сезон охоты на барсука

В Татарстане стартовал сезон охоты на барсука. Он продлится до 31 октября, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«При охоте на барсуков запрещается разрушать и раскапывать их постоянные выводковые убежища, за исключением частичной раскопки нор для оказания помощи охотничьим собакам. Раскопанные участки нор должны быть полностью засыпаны грунтом», – сказано в сообщении.

Кроме того, запрещается использовать стандартные капканы со стальными дугами. Во время любительской и спортивной охоты нельзя использовать охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и нарезные стволы охотничьего огнестрельного комбинированного оружия калибром более 8 мм. Нельзя применять петли, пневматическое охотничье оружие, сети и другие ловчие приспособлениыя из сетей.