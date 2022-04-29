В Татарстане открылся сервисный центр Belarus для ремонта и обслуживания сельхозтехники

В Елабужском районе Татарстана сегодня открылся Экспо-центр «Беларус» с сервисной зоной. Его площадь составляет более 2,8 тыс. кв. метров, в том числе почти на 2,4 тыс. кв. метров разместились производственные помещения и на 485,6 кв. метрах – выставочный зал тракторов и погрузчиков, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Сельхозпроизводителей Татарстана связывает многолетнее сотрудничество с Минским тракторным заводом. В машинно-тракторном парке хозяйств насчитывается более 8,5 тыс. единиц тракторов “Беларус” различных модификаций. Ежегодно наши хозяйства обновляют парк на основе минских тракторов», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

По его словам, в прошлом году хозяйства республики закупили 265 тракторов марки «Беларус», в этом году уже приобретено 57 единиц.

На производственных площадях сервисного центра размещается 10 постов для ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственной, дорожной и коммунальной техники, а также склад запасных частей.