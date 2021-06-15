В Татарстане открылся дилерский центр Ростсельмаш

В Верхнеуслонском районе Республики Татарстан в связи с возросшим спросом на сельхозтехнику Ростсельмаш появился второй дилерский центр производителя, который не только предложит аграриям полный перечень сельхозтехники — от зерно- и кормоуборочных комбайнов и тракторов до прицепного и навесного оборудования, но и обеспечит фермеров республики качественным сервисным обслуживанием в режиме 24/7 с постоянным доступом к оригинальным запасным частям. Подробности — в материале ИА «Татар-информ».

В преддверии уборочной страды Семиреченская база снабжения, уже на протяжении многих лет являющаяся официальным дилером Ростсельмаш в Омской области, открыла второй дилерский центр в Верхнеуслонском районе Татарстана. На участке площадью 2 гектара размещены: выставочная площадка современных агромашин, офис продаж, учебная аудитория для механизаторов и инженеров сельхозпредприятий. При этом большая часть территории отдана под обслуживание техники и складские помещения.

«Поставляя технику, мы берем на себя огромную ответственность, — заметил генеральный директор Ростсельмаш Валерий Викторович Мальцев. — Для нас крайне важно, чтобы все наши машины работали, помогали выполнению задач, поставленных Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым».

Генеральный директор компании подчеркнул, что Ростсельмаш придерживается достаточно жестких стандартов. Так, во время посевной или уборочной любая запасная часть доставляется клиенту в течение 24 часов, а скорость реагирования на запрос с просьбой о ремонте не должна превышать одного часа.

«По комбайнам мы закрыли все ниши, — пояснил Валерий Викторович Мальцев. — У нас новые машины, которые хорошо подходят для ферм. Это зерноуборочные модели серий VECTOR и ACROS, а также TORUM 161, подходящие для полей с большой урожайностью».

Кроме того, Ростсельмаш производит широкую линейку тракторов мощностью от 375 до 585 лошадиных сил. А в данный момент предприятием ведется разработка тракторов от 170 до 370 лошадиных сил для небольших полей.

Говоря о сервисной зоне дилерского центра, следует отметить, что она оборудована несколькими постами, на которых одновременно могут обслуживаться 4 агромашины. Также в наличии всё необходимое оборудование для проведения работ любой сложности. Сервисная служба состоит из 7 экипажей. А номенклатура позиций складского комплекса способна удовлетворить потребности любого клиента компании.

В своей приветственной речи заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Азат Зяббаров назвал открытие дилерского центра знаменательным событием. Он пояснил, что на сегодняшний день Татарстаном закуплено свыше 2,4 тыс. единиц сельхозтехники, произведенной предприятием Ростсельмаш.

«За последние два года республика приобрела более 400 агромашин компании, — рассказал Азат Зяббаров. — Ростсельмаш достойно показал себя на российском и мировом рынке. Сельхозпроизводители Татарстана очень любят технику этого предприятия».

Мощные рабочие машины дают колоссальный импульс развитию сельского хозяйства, уверен Зяббаров. А с появлением дилерского центра решатся многие проблемы техобслуживания республиканской агротехники.

Глава фермерского хозяйства Раил Зиатдинов пришел в дилерский центр за самоходной косилкой KSU 1. Он рассказал, что уже приобретал технику компании Ростсельмаш. «Качество агромашин производителя на высоте, а цена за такую сельхозтехнику нас более чем устраивает», — поделился сельский предприниматель.

В Ростсельмаш уверены, что работа нового дилерского центра обеспечит бесперебойную работу сельхозтехники на полях Татарстана.