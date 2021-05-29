Павлова: «Всем приходам надо учиться у звонарей села Алексеевского»

Сегодня в Алексеевском районе Татарстана открылся 18-й фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны», тема которога в этом году — «Духовным единством Россия сильна». В мероприятии приняла участие депутат Госдумы Ольга Павлова.

«Сегодня это не просто фестиваль, это объединяющая идея всего христианского мира, потому что колокола, звонница — символ нашей истории и нашей веры. Место выбрано не случайно. Алексеевская звонница продолжает сегодня те традиции колокольного звона далеких времен. Она звонит так, как подобает звоннице. Больше ни один храм республики не может похвастаться стопроцентным выполнением канонов колокольного звона. Об этом говорил наш митрополит. Всем приходам надо учиться у звонарей села Алексеевского. Именно они продолжают традиции и историю нашей земли», — отметила Ольга Павлова.

По ее словам, этот фестиваль не только об искусстве колокольного звона, но и о большой духовности. «Когда у человека нет духовности и из души уходит Бог, то на его место заходят самые страшные человеческие пороки, которые мы видим в повседневной жизни. Важно не забывать об этом и разговаривать о духовности с молодым поколением», — сказала депутат.

Ольга Павлова подчеркнула, что этот фестиваль можно назвать одним из жемчужных мероприятий Года родных языков и народного единства. «Он объединяет нас всех и соединяет в единую семью. Напоминает о нашей истории и традициях. А народ, который хранит свою историю, — это великий и непобедимый народ», — заключила она.