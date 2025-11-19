news_header_top
Политика 19 ноября 2025 13:32

В Татарстане открылось Генеральное консульство Индии

Фото: Telegram-канал Лилии Галимовой

В Казани заработало Генконсульство Индии. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Telegram-канале.

«Церемония прошла сегодня в Москве с участием министра иностранных дел Индии. Госпожа Гитика (генконсул) с сегодняшнего дня начинает свою миссию в Казани», – пишет Галимова.

Отношения России и Индии активно развиваются. Так, месяцем ранее в Казани прошел бизнес-форум «TIME: Россия – Индия», на который зарегистрировались порядка 3 500 человек из 35 субъектов России и 22 административных делений Индии. Само мероприятие, по оценкам экспертов, станет новой точкой роста для развития отношений между странами.

#индия #Татарстан #генконсульство
