В Татарстане открылось 111 воскресных школ для представителей 30 национальностей

В этом году в Татарстане открылось 111 отделений Многонациональной воскресной школы Казани, в которых изучают язык, культуру и традиции 30 национальностей. Об этом сообщила на Международной научно-практической конференции «Единство в многообразии: современные практики многоязычного этнокультурного образования» заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова.

«Нашей гордостью является Многонациональная воскресная школа. На прошлой неделе прошли юбилейные мероприятия, посвященные тридцатилетию этой школы», – сказала она.

Закирова подчеркнула, что систему образования Татарстана отличает бережное отношение к языкам и культуре народов, проживающих в республике. «Постоянное внимание со стороны нашего руководства позволяет каждому образовательному учреждению выстроить успешную траекторию развития национальной среды», – заметила она.

По словам замминистра, сформирована сеть школ, реализующих образовательные программы с учетом национального многообразия и этнокультурных потребностей населения. «В детских садах сформированы группы с русским, татарским, чувашским, удмуртским, марийским, мордовскими языками обучения и воспитания», – заявила она.

Интеграция языковых и этнокультурных особенностей в образовательное пространство способствует формированию у учащихся не только знаний, но и взаимоуважения, чувства причастности к своей истории и культуре, добавил начальник Управления по реализации национальной политики Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Данил Мустафин.

«В Стратегии государственной национальной политики нашей страны говорится, что на исторической территории Российского государства благодаря объединяющей роли русского народа, многовековому межкультурному и межнациональному взаимодействию сформировались уникальное культурное многообразие и духовная общность народов», – рассказал он.

Исполнительный директор Республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры РТ Зульфия Сунгатуллина обозначила роль педагогов в сохранении родных языков.

«Самое сложное – это привить ребенку любовь к родному языку, чтобы он разговаривал, читал, пел на родном языке. Важно не потерять языковое многообразие нашей страны. Нет уникального языка, уникального народа, уникальной цивилизации, но есть уникальность многообразия. И вся история человечества – это межкультурный диалог», – отметила она.