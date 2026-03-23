В Татарстане открылись новые гостевые дома для автотуристов, путешествующих по М7

Фото: tourism.tatarstan.ru

В Тукаевском районе Татарстана на федеральной трассе М7 «Волга» введены в эксплуатацию новые гостевые дома для автотуристов. Проект реализован в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Госкомитете РТ по туризму.

Речь идет о расширении инфраструктуры придорожного гостиничного комплекса «АвтоДвор-Кузкей». В рамках проекта на его территории построено шесть новых домов.

Как отмечается, работы ведутся за счет субсидий, предоставленных в 2025 году, и стали одним из первых реализованных проектов в этой сфере.

Новые объекты размещения рассчитаны на разные категории путешественников – от индивидуальных туристов до групп. В одном из домов предусмотрены условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Все гостевые дома расположены на благоустроенной территории с освещением и парковочными местами.