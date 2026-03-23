news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 23 марта 2026 09:22

В Татарстане открылись новые гостевые дома для автотуристов, путешествующих по М7

Читайте нас в
Телеграм
Фото: tourism.tatarstan.ru

В Тукаевском районе Татарстана на федеральной трассе М7 «Волга» введены в эксплуатацию новые гостевые дома для автотуристов. Проект реализован в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Госкомитете РТ по туризму.

Речь идет о расширении инфраструктуры придорожного гостиничного комплекса «АвтоДвор-Кузкей». В рамках проекта на его территории построено шесть новых домов.

Как отмечается, работы ведутся за счет субсидий, предоставленных в 2025 году, и стали одним из первых реализованных проектов в этой сфере.

Новые объекты размещения рассчитаны на разные категории путешественников – от индивидуальных туристов до групп. В одном из домов предусмотрены условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Все гостевые дома расположены на благоустроенной территории с освещением и парковочными местами.

#госкомитет рт по туризму #нацпроекты #национальные проекты #м7 #туристы #туризм
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Беренче театр»: гимн татарскому театру, спетый через год после его рождения

«Беренче театр»: гимн татарскому театру, спетый через год после его рождения

22 марта 2026
Как спиленная Чупай-гора стала местом силы

Как спиленная Чупай-гора стала местом силы

22 марта 2026
Новости партнеров