В Татарстане открылись еще два «Фермерских островка» – теперь в России их больше ста

Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ

Юбилейные «Фермерские островки» открылись сегодня в Татарстане, сообщила пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ. Это специализированные торговые площадки для сбыта продукции локальных сельхозпроизводителей и производителей пищевой продукции.

Оператором 100-го «Фермерского островка» в поселке Высокая гора стала семья Мингазовых. Их сыновья уже управляют торговыми площадками в Казани.

«В мире много примеров, когда семейные предприятия становились крупными мировыми брендами. Через законодательную поддержку можно вырастить такие и в России. Пример этих предприятий говорит о том, что, начав работу с семейным бизнесом на законодательном уровне, мы можем вырастить крупные мировые компании, основанные на семейных историях. В разных странах существуют меры поддержки для таких предпринимателей. Где-то это – сниженный налог на имущество, где-то – поддержка в сфере инноваций и экспорта, где-то – финансирование и консультирование. Это все работает!» – прокомментировала руководитель Агентства Талия Минуллина открытии «Фермерского островка» в Высокой горе.

В открытии принял участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Нияз Хурамшин.

«Для сельхозпроизводителей это отличная возможность реализовать собственную продукцию напрямую горожанам без длинных цепочек посредников. Жители республики поддерживают местных малых производителей и получают качественные продукты питания», – сказал он.

«Мы очень гордимся, что сотый магазин открывается на территории нашего Высокогорского района. То, что вы делаете, на самом деле очень важная работа, которую не все могут осилить, и с которой не все могут справиться. Помочь фермерам реализовать свою продукцию – это очень большой труд. Очень хорошо, что вы соединяете эту цепочку воедино», – прокомментировал открытие новой точки заместитель руководителя исполкома Высокогорского района Мурад Булгаков.

Руководитель Агентства Талия Минуллина сообщила, что проект «Фермерские островки» родился на встречах во время «Муниципальных инвестиционных часов» в августе 2024 года. На них регулярно говорили, что нужно популяризировать, продвигать и реализовывать через новые пути сбыта продукцию малых производителей районов Татарстана.

Затем представители «Опоры России» провели переговоры с руководством всех гипермаркетов и ритейла. За полгода удалось достичь договоренностей с рядом гипермаркетов и получить статус Регионального оператора по реализации проекта «Фермерский островок».

«Фермерские островки» могут работать в нескольких форматах:

«магазин в магазине» на площадках торговых сетей;

отдельно стоящий островок в торговом центре;

нестационарный торговый объект;

мобильный магазин.

Проект «Фермерские островки» реализуется в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» при поддержке Корпорации малого и среднего предпринимательства.

В Татарстане организовано уже восемь таких торговых объектов. С расширением сети увеличивается и количество поставщиков – их в республике уже около 100.

В топ-5 районов по вовлеченности вошли Богатые Сабы, Балтаси, Кукмор, Кайбицы, Арск, а всего в работе 11 районов республики.